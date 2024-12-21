شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة خمسة أشخاص إثر حادث مروري في خط عدن أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الخط الدولي الرابط بين محافظتي عدن وأبين، مساء اليوم السبت، حادثًا مروريًا مروعًا خلف وفيات وجرحى في صفوف الركاب.



وقال شهود عيان لـ(صحيفة عدن الغد) إن الحادث المروري الذي شهدته منطقة دوفس بخط عدن أبين ناجم عن تصادم بين حافلة نقل جماعي وسيارة أخرى نوع فوكس

وأشار الشهود إلى أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص كانوا على متن الفوكس وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة الخطورة.

وأكدوا أن جميع المصابين في الحادث نقلوا على أثرهم إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج اللازم هناك



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