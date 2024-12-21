شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمي يعلن استبعاد مليون طفل يمني من التغذية المدرسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br /> أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) عن استبعاده 50% من الأطفال المشمولين بالتغذية المدرسية خلال الشهر الماضي، بسبب النقص الحاد في التمويل.

جاء ذلك في تقرير البرنامج الأممي الأخير عن "الوضع الإنساني في اليمن"، والذي قال فيه: "نظراً للنقص في التمويل، لم يكن باستطاعتنا استهداف سوى مليون طفل تقريباً من أصل مليوني طفل كان من المقرر الوصول إليهم على مستوى البلاد بداية العام الدراسي 2024-2025".

وأضاف التقرير أن عمليات البرنامج في اليمن لا تزال تعاني نقصاً حاداً في التمويل، حيث تبلغ الفجوة التمويلية ما نسبته 68% من إجمالي متطلبات التمويل الصافية والبالغة 620 مليون دولار لفترة الستة الأشهر القادمة (ديسمبر/كانون الأول 2024 - مايو/آيار 2025).

وأشار البرنامج إلى أنه ورغم نقص التمويل، تمكن الشهر الماضي من تقديم مساعدات لنحو 748 ألف من أطفال المدارس في 1,519 مدرسة ضمن برنامج التغذية المدرسية، كما قدم، في إطار مشروع المطبخ الصحي، وجبات طازجة لعدد 31.8 ألف طفل في 32 مدرسة في كل من عدن وصنعاء خلال ذات الفترة.

ولفت إلى أنه يعمل في الوقت الراهن، على توسيع نطاق مشروع التغذية المدرسية ليشمل محافظات أخرى، وهي: الحديدة وتعز وحضرموت.