شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط إمرأة متهمة بقتل زوجها بالشراكة مع مجموعة اشخاص والان مع التفاصيل
واوضحت أجهزة الشرطة بالعاصمة عدن أنها ضبطت المدعوة (ل،ع،ع،س) 38 عاما على خلفية قيامها بجريمة قتل زوجها (خ،ع،م، ص) 50 عاما، عقب إحضارها مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بضربه حتى فارق الحياة .
وأشارت الشرطة في تقريرها أنها احتجزت المتهمة على ذمة الجريمة المنسوبة إليها للإجراءات القانونية، فيما باشرت التحقيق في الجريمة وملاحقة بقية المتهمين.
وارجعت الشرطة أسباب الجريمة إلى الخلافات الأسرية والبلطجة واللامبالاة بالقانون.
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