تكنولوجيا: شاومي تطلق مكبر صوت بلوتوث صغير باللون الأحمر العنابي احتفالًا بالعام الصيني الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي إصدارًا محدودًا من مكبر الصوت Mini Bluetooth باللون الأحمر العنابي، احتفالًا بالعام الصيني الجديد. يجمع هذا الإصدار الخاص بين تصميم احتفالي ومواصفات عملية، مما يجعله مثاليًا للاستخدام اليومي والمناسبات.

يقدم المكبر صوتًا بزاوية 360 درجة بفضل تصميمه الصوتي ثلاثي الوحدات، حيث يضم مكبرات صوت متناظرة كاملة النطاق تضمن صوتًا متوازنًا وتجربة استماع شاملة. كما تم تصميمه لتحمل الظروف القاسية، إذ يأتي بتصنيف IP67، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار ومناسبًا للأنشطة الخارجية.

تعمل بطاريته التي تبلغ سعتها 2000 مللي أمبير على توفير ما يصل إلى 11 ساعة من التشغيل المتواصل بشحنة واحدة، ويتم شحنها بالكامل خلال 1.8 ساعة فقط، مما يضمن استخدامًا مريحًا دون انقطاع. يدعم المكبر تقنية Bluetooth 5.3 وNFC لتسهيل عملية الإقران، كما يتيح ميزة مشاركة الموسيقى بسلاسة.

كما وفرت شاومي ميزات إضافية مثل HyperOS Connect وتطبيق Mijia، مما يتيح للمستخدمين إجراء تحديثات عبر الهواء وتخصيص إعدادات الصوت حسب رغبتهم. يتميز المكبر أيضًا بإضاءة RGB قابلة للتخصيص، حيث يمكن تعديل شريط الإضاءة العلوي باستخدام تطبيق Mijia لتناسب الحالة المزاجية لأي مناسبة.

يُعد هذا الإصدار جزءًا من مجموعة هدايا شاومي الاحتفالية، ويحمل شعار “心声好礼” (هدية صادقة).

يتوفر المكبر بدءًا من 20 ديسمبر 2024، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الصين، بسعر ترويجي يبلغ 199 يوانًا (28 دولارًا)، بعد خصمه من السعر الأصلي البالغ 229 يوانًا.

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