شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأوقاف و الإرشاد بالمهرة ينظم فعالية ختم القران الكريم في جلسة واحدة(لعدد 4 صفوة الحفاظ الدفعة السادسة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



المهرة/ خاص

أقام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة يوم الجمعة ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤م، فعالية ختم القران الكريم في جلسه واحدة صفوة الحفاظ الدفعة السادسه لعدد (4) حفاظ ومجاز في راوية حفص بن عاصم بمركز إعداد الأئمة و الخطباء في جامع ذو النورين بحي البنوك بمدينة الغيضة.

جاء هذا الحفل برعاية كريم من معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، وبحضور سعادة وكيل المحافظة الأستاذ بدر سالم كلشات، وفي يوم مميز ومفعم بنور القرآن، بدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم، تلاها أنشودة تتغنى بفضل القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور عبد الله إسماعيل هادي كلمة ترحيبية، قدم بعدها الدكتور إسماعيل السلفي، مدير الشؤون العلمية بالمركز، تقريرًا مفصلًا عن إنجازات الدفعة السادسة.

و من جهته ألقى وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، الأستاذ بدر سالم كلشات، كلمة مؤثرة عبّر فيها عن فخر المحافظة بهؤلاء الصفوة من الحفاظ الذين يحملون كتاب الله في صدورهم. وأكد أن المحافظة إذا أردت أن تحتفل وتفتخر بشيء، فالأولى أن تفتخر بأهل القرآن، وقد لاقت كلمته استحسانًا كبيرًا من الحاضرين، واختتم الوكيل كلشات حديثه بتكريم كل حافظ، تشجيعًا لهم على مسيرتهم المباركة.

اختُتم الحفل بتوزيع الجوائز والهدايا على الحفاظ، وسط أجواء من الفخر والفرحة، كان ذلك بحضور نائب مدير الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة، الدكتور محمد أحمد الشاوش، وعدد من المشائخ والأعيان.