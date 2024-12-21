شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل نجلي الزعيم القبلي محمد منصور باشا في نزاع على قطعة أرض بمحافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر محلية بمقتل شقيقين من آل باشا إثر خلاف على قطعة أرض في إحدى مناطق محافظة إب، وسط اليمن.

وأوضحت المصادر أن الشقيقين أحمد وخالد، نجلي الشيخ البارز محمد منصور باشا، قُتلا على يد شخص من أبناء عزلة "حِميَر"، التابعة لمديرية مذيخرة في ريف المحافظة.

وفي حين ذكرت مصادر أن الشقيقين كانا في مهمة تحكيم بين طرفين متنازعين على الأرض، أفادت أخرى بأنهما كانا أحد أطراف النزاع.

أضافت المصادر أن القاتل، ويدعى علي هزاع محمد، يعمل في المجال التربوي ولاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، تصاعدًا مستمرًا في معدلات الجريمة والانتهاكات، وسط تقارير حقوقية دولية توثق تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد الجرائم، بما في ذلك القمع والاختطاف والسطو المنظم.

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