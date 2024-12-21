تكنولوجيا: ASUS تكشف عن NUC 14 Pro AI بمزايا متقدمة تشمل Copilot+ وIntel Arc GPU وWi-Fi 7 وThunderbolt 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ASUS عن جهاز ASUS NUC 14 Pro AI، وهو حاسب صغير الحجم مصمم لتلبية احتياجات الحوسبة المتقدمة، بما في ذلك معالجة الذكاء الاصطناعي والألعاب وإنشاء المحتوى. يعمل الجهاز بمعالجات Intel Core Ultra من الجيل الثاني، ويدمج ميزة Microsoft Copilot+، مما يجمع بين الأداء العالي والكفاءة في تصميم مضغوط.

يتميز ASUS NUC 14 Pro AI بمعالجات Intel Core Ultra 9 التي تدمج تقنيات وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) ووحدة المعالجة العصبية (NPU). تقدم هذه المعالجات أداءً مذهلًا يصل إلى 120 TOPS (تيرا عملية في الثانية) و48 NPU TOPS، مما يعادل ثلاثة أضعاف أداء الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأجيال السابقة.

كما توفر وحدة معالجة الرسومات Intel Arc المبنية على بنية Xe2 ما يصل إلى 67 TOPS، مع تقنيات XeSS وXMX AI، لتعزيز تجربة الألعاب وإنشاء المحتوى.

تم تصميم الجهاز ليعمل بشكل مستمر بفضل أنظمة التبريد وإجراءات الأمان المتقدمة مثل Secure Boot وTPM والتعرف على بصمات الأصابع.

وبفضل حجمه الصغير الذي يبلغ 0.6 لتر وارتفاع 34 ملم، يناسب الجهاز مختلف بيئات إنترنت الأشياء والحوسبة المتطورة. كما يتيح التصميم الخالي من الأدوات إجراء الترقيات بسهولة.

يدعم الجهاز تقنيات الاتصال المتطورة مثل Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، ويحتوي على منافذ Thunderbolt 4 المزدوجة التي تتيح نقل البيانات بسرعة وتوفر توافقًا واسعًا. تسهل أدوات الإدارة مثل ASUS Control Center وWindows Autopilot عمليات النشر والتكامل في بيئات تكنولوجيا المعلومات.

يتوفر ASUS NUC 14 Pro AI بتكوينات تشمل معالجات Intel Core Ultra 5 و7 و9، مع دعم ذاكرة LPDDR5x-8533 تصل إلى 32 جيجابايت.

كما يوفر فتحة تخزين M.2 PCIe Gen4x4 تدعم محركات أقراص NVMe SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت. يضم الجهاز مجموعة واسعة من منافذ الإدخال/الإخراج، بما في ذلك Thunderbolt 4 وUSB 3.2 وHDMI و2.5G LAN، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدامات المتقدمة.

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