say big time.. تفاصيل أغنية موسم الرياض بصوت راشد الماجد

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صافرات الحماس لبدء فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة التي ستنطلق في 12 أكتوبر المقبل، والمقرر إقامتها في الفترة بين أكتوبر 2024 و مارس 2025، مع أضخم الانشطة الترفيهية والفنية والثقافية والمجالات الرياضية بكافة أشكالها.

تفاصيل أغنية موسم الرياض في نسخته الخامسة

الأغنية الرسمية لموسم الرياض 2024 طُرحت باسم say big time، غناء الفنان راشد الماجد، كلمات وألحان وإشراف الملحن نواف عبد الله

عرض التاج الرابع:

ويستهدف موسم الرياض المقام في الفترة من أكتوبر إلى مارس، تقديم تجارب استثنائية لملايين السياح من داخل وخارج المملكة، حيث ينطلق الموسم هذا العام بحدث مثير ينتظره الجميع وهو عرض التاج الرابع، أو مباراة الملاكمة الحاسمة التي ستشهد مواجهة بين أرتور بيتربييف ودميتري بيفول في 12 أكتوبر 2024م.. وسيشمل الحدث أيضًا مواجهات ترفيهية مليئة بالتحديات، حيث سيتواجه 14 مقاتلًا في سبع نزالات مثيرة بين أبرز نجوم العالم.

- عرض المصارعة: WWE CROWN JEWEL & RAW

كما سيكون عرض المصارعة WWE CROWN JEWEL & RAW، الذي سيقام على مدى يومين متتالين واحدًا من العروض العالمية التي ينظمها موسم الرياض هذا العام كعادته السنوية، ولكن هذه المرة بقائمة مصارعين أقوى ضمن أقوى موسم ترفيهي شامل ومتنوع في العالم.



حفل توزيع جوائز JOY AWARDS

إضافة إلى حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في نسخته الـ 5 الذي سيتوج أبرز صناع الترفيه في العالم العربي بحضور عدد من نجوم العالم مطلع العام المقبل، وفي فعالية تشهدها المملكة لأول مرة سيكون التحدي كبيرًا في "POWE SLAP"، ولتكريم أكبر شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجال الإبداعي، وحفل توزيع جوائز "Effie Awards" للتسويق الأكثر تأثيرًا.

- المملكة أرينا

ستشهد منطقة "المملكة أرينا" توسعة بنسبة أكثر من 40% لتتسع لأكثر من 27 ألف متفرج لاستضافة 4 أحداث عالمية، منها حفل الافتتاح الذي سيشهد تحديد بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل في الملاكمة، عندما يتواجه الروسيان أرتور بيتربيف وديميتري بيفول في نزال"IV CROWN SHOWDOWN" الحاسم، مع فقرة غنائية لأحد النجوم العالميين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي 2024، والنزال الثأري الذي ينتظره العالم بين بطلي الملاكمة تايسون فيوري وأولكسندر أوزيك.

- منطقة THE VENUE

وفي "THE VENUE" إحدى المناطق الجديدة التي تنضم إلى موسم الرياض ستقام 7 فعاليات، ستبدأ ببطولة التنس التي يترقبها العالم "سيكس كينج سلام" وستجمع أشهر وأهم 6 لاعبين في كرة المضرب في الترتيب العالمي، إضافة إلى حدث الموضة الكبير "1000 موسم وموسم" الذي يقام بالشراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب، و"الليلة اللاتينية".