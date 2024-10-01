“بطّلت أفراح”.. عمرو دياب يعلن توقّفه عن إحياء حفلات الزفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مصوّر للفنان عمرو دياب فاجأ فيه جمهوره بإعلان توقّفه عن إحياء حفلات الزفاف، وذلك خلال إحيائه حفل زفاف ابنة صديقه رجل الأعمال باسل سماقية، الذي أُقيم في منطقة الأهرامات، بحضور مجموعة من نجوم الفن والمجتمع.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يوجّه كلامه الى الحضور قائلاً: “ألف مبروك يا جماعة، ده آخر فرح هعمله”. مضيفاً: “آه والله، مانا بطّلت أفراح، بس باسل سماقية عزيز عليا أوي”.

وكان عمرو دياب قد أحيا زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية في منطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور عدد كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة، وقدّم عمرو في الحفل باقة من أغانيه الشهيرة.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو لإحياء حفل في الكويت في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بـ”الأرينا كويت”، وذلك ضمن جولة فنية في منطقة الخليج بدأها بحفل في المملكة العربية السعودية قبل أيام.

يُذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح ألبوم جديد في آخر العام الجاري، حيث كان آخر ألبوماته ألبوم أصدره في كانون الأول (ديسمبر) 2023، وضم 12 أغنية، هي: “بيوحشنا” و”سلامك وصلني” و”معرفش حد بالاسم ده” و”ظبط مودها” و”واخدين راحتهم” و”مكانك” و”يا قمر” و”لوحدنا” و”الكلام ليك أنت” و”ما تتعوضش بحد” و”مابتغيبش” و”المعنويات مرتفعة”.