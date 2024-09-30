أكين أكينوزو يثير ضجة بانفصاله عن حبيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت الصحف التركية خبر انفصال النجم التركي أكين أكينوزو رسمياً عن حبيبته ساندرا، بعد علاقة حب استمرت لأكثر من سبع سنوات.

وأكد الممثل التركي في تصريحات صحافية أن الانفصال جاء بقرار مشترك بين الطرفين، وقال: “قررنا معاً إنهاء هذه العلاقة، ونفضّل الآن البقاء وحيدين”، وهو ما شكل صدمة لمحبيه الذين كانوا يؤمنون بقصة حبهما ويعتبرونها الأجمل في الساحة الفنية.

ورغم كلماته المقتضبة وعدم كشفه عن التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الفرضيات حول أسباب الانفصال واعتبر الأغلبية أن السبب يعود لفترة، حيث كانت حبيبته ساندرا قد انفصلت عنه قبل أسابيع ثم عادا لبعض.

وكانت صحيفة “حريات” التركية قد ذكرت ان ساندرا رحلت عن أكين بعد تصريحه المثير للجدل الذي أدلى به في مقابلة صحفية، إذ قال إنهما “متزوجان بالفعل”، وهو ما أثار استياء ساندرا، وجعلها تشعر بأنه يقلل من أهمية الزواج، واعترضت على كلامه وكأنه يلمح إلى اكتفائه بوضعهما الحالي وبشكل علاقتهما، ما أدى في النهاية إلى إنهاء العلاقة وانفصالهما.

وتفاعل الجمهور التركي بشكل واسع مع خبر انفصال النجم التركي وحبيبته، وانقسمت الآراء بين من تعاطف مع أكين ودعمه في هذه المرحلة الصعبة، وبين من تعاطف مع ساندرا، معتبرين انها تعرضت للحزن ولصدمة في علاقتها معه.