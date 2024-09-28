إيرادات الجمعة.. "عنب" الثالث و"جوازة توكسيك" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: عاشق، X مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، عنب، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام السبعة، أمس الجمعة 27 سبتمبر، إيرادات بلغت مليونا و325 ألفا و897 جنيها، وزعت على النحو التالي..

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 549 ألفا و909 جنيهات، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

X مراتي

وفاز فيلم X مراتي بالمركز الثاني، محققا 427 ألفا و476 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

عنب

وجاء في المركز الثالث فيلم عنب، بعد تحقيقه 162 ألفا و711 جنيها.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الرابع للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 81 ألفا و649 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" محققا 75 ألفا و234 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز السادس فيلم عصابة الماكس والذي حقق 27 ألفا و190 جنيها

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح

جوازة توكسيك

أما المركز السابع والأخير فكان من نصيب فيلم جوازة توكسيك محققا 1728 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.