أول تعليق من إلهام شاهين بعد حريق ديكورات فيلم "الحب كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة إلهام شاهين على اندلاع حريق في ديكورات فيلم "الحب كله" بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، موجهة الشكر لنقابة المهن التمثيلية على دعمها صناع الفيلم السينمائي.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "شكرًا للسيد نقيب المهن السينمائية ورئيس الإتحاد العام للفنانين العرب مسعد فودة، وصلتنا رسائلك وبينهم يوم واحد".

أضافت: "كان المفترض أن نبدأ اليوم التصوير في فيلمنا الحب كله، ولكن قدر الله وماشاء فعل، وبإذن الله سنبدأ التصوير قريبا رغم كل الظروف".

وأكملت: "نعدكم أن نقدم فيلم يشرف السينما المصرية ويستمتع الجمهور بمشاهدته.. تحياتي وشكرا لدعمكم ومساندتكم".

اندلع أمس الثلاثاء، حريق كبير في ديكور فيلم النجمة إلهام شاهين الجديد "الحب كله"، والذي كان من المقرر انطلاق تصويره الفترة المُقبلة.

جدير بالذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي شهدت اندلاع حريق كبير في مارس 2024، وتحديدا في الديكور الخاص بمسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، أحمد بدير، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

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