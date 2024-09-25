أبطال فيلم عنب يحتفلون بالعرض الخاص في مصر.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور نجوم الفن..

الأربعاء 25/سبتمبر/2024 - 01:11 م 9/25/2024 1:11:12 PM

احتفل أبطال فيلم "عنب" امس بالعرض الخاص لفيلم عنب، استعدادًا لطرحه اليوم، بدور العرض السينمائي.

وحضر العرض الخاص عدد من نجوم الفن وأبطال العمل، وعلى رأسهم الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري،توني ماهر، ليلي عز العرب، أحمد سالم، وايضا المطرب حسام حسني وغيرهم من نجوم الفن وذلك مع المنتجة رشا الظنحاني والمخرج أحمد نور.

كما حرصت النجمة إلهام شاهين والنجمة بشرى والفنان أمير شاهين وزوجته والفنان أمير صلاح الدين والفنانة ريم هلال، على حضور العرض الخاص لدعم وتهنئة نجوم العمل.

قصة فيلم عنب

وتدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

أبطال فيلم عنب

وفيلم عنب، من بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمد رضوان، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وسيناريو وحوار أحمد سالم ويوسف سالم وإنتاج الرشا برودكشن والمنتج المنفذ مصطفى متولي.