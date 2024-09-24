فيديو| ماكليمور مع معتز عزايزة من حفل سياتل دعمًا للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة عن مشاركة مغني الهيب هوب الأمريكي ماكليمور حفله الغنائي الذي أقيم بمدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك ماكليمور لأول مرة عدد من المغنيين والشعراء والمؤثرين الفلسطينيين الداعمين للقضية الفلسطينية.

نشر عزايزة مقطع فيديو جمعه بالمغني ماكليمور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله ماكليمور وهو يوجه الشكر والتحية لكل الداعمين للقضية الفلسطينية ومواصلة دعمهم على الرغم من مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة وسط استشهاد ونزوح الآلاف من الأسر الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ضم الحفل عدد من المغنيين والمؤثرين والشعراء وهم الرابر الفلسطيني ماك عبدول، الشاعرة الفلسطينية سهير حماد، المغني أبي باتشون، إيدي ماك، حمزة سعادة، فريق الهيب هوب أولاد الجيران، هوديني، نيكيتا أوليفر، وأقيم الحفل تحت شعار "فلسطين سوف تحيا للأبد".

من المعروف عن ماكليمور دعمه للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على قطاع غزة شهر أكتوبر 2023، وأحيا العديد من الحفلات الغنائية بمختلف أنحاء أوروبا منها ألمانيا، إيطاليا، وباريس، ويحرص على ارتداء الكوفية الفلسطينية منندًا بمواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

وmهاجم ماكليمور خلال الفترة الماضية الإدارة الأمريكية بسبب دعمها المتواصل للكيان الصهيوني وموافقتها على منح إسرائيل مبلغ يقدر بـ 20 مليون دولار كصفقة أسلحة جديدة، وسط العديد من المطالبات بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستشهاد ونزوح الآلاف من الأسر الفلسطينية وعلق: "لم يرغبوا قط في وقف إطلاق النار".

ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، بدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم كان أشهرها أغنية "Thrift Shop" و"Can't Hold Us".

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