رسالة تركي آل الشيخ قبل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لمباراة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

نشر تركي مقطع فيديو تضمن عدد من المباريات الخاصة بالفريقين وسط حضور جماهيري كبير ومنافسة شرسة على لقب كأس السوبر وعلق: "القمة الأفريقية بين الأهلي والزمالك على كأس السوبر الأفريقي في مدينة الرياض، شاهد المباراة على Mbc مصر وMbc مصر 2، المملكة أرينا 27 سبتمبر".

تصدر تركي آل الشيخ قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الملاكمة وفنون القتال المختلط في العالم وسط عدد أبرز الأسماء اللامعة وفقًا لموقع "ESPN" الأمريكي، وشملت القائمة مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في هذا المجال من لاعبين ومسؤولين تنفيذيين، وإعلاميين، واستندت القائمة على عدة عوامل منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرار، والتمويل اللازم لدعم هذه الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق المحلي والعالمي.

أقيم مؤخرًا حدثًا رياضيًا عالميًا وهو نزال جمع بين الملاكم أنتوني جوشوا، والملاكم دانييال دوبوا على استاد ويمبلي في لندن برعاية "موسم الرياض" وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية وانتهى بفوز دوبوا بـ "الضربة القاضية".

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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