خُطوة مفاجئة من عمرو مصطفى بعد خلاف حادّ مع زملائه المُلحّنين

تراجع الفنّان والملحّن المصريّ، عمرو مصطفى، عن موقفه وأعلن الصّلح مع زملائه المُلحّنين مدين، محمّد رحيم، وليد سعد، محمّد يحيي وتامر علي.

في التّفاصيل، فاجأ عمرو مصطفى، متابعيه على “فيسبوك”، بمنشور تضمّن صور زملائه الملحّنين وعلّق: “حصلت مكالمة مهمّة جدًّا بيني وبين صديقي العزيز مدين، أوضحنا خلالها كلّ شيء، أريد أن أقول أنّني أحترم هذا الشّخص وأقدّر إبداعه إلى أبعد الحدود”.

وأضاف: “مدين من أكتر النّاس المحترمة في الوسط الفني وموهبته وإبداعه في كلّ عمل يقدّمه تثبت ذلك، أنا أحبّ أعماله جدًّا وفخور بصداقتنا وبكلّ الذي يقدّمه وأيضًا أكنّ كلّ الاحترام إلى رفيق العمر محمّد رحيم ووليد سعد ومحمد يحيي وتامر علي”.

من جانبه، ردّ الملحّن مدين، على منشور عمرو مصطفى، إذ نشر عبر صفحته على “فايسبوك” منشورّا جاء فيه: “عمرو مصطفى انتَ فنّان كبير واتصالك والكلام الجميل الّذي كتبته في المنشور، كي تنفي الاتّهام الذي لم يكن مقصودًا منك لشخصي وتلغي أيّ سوء تفاهم حدث، كما يُثبت أنّك كبير وهذه هي الروح التي يجب أن تكون موجودة بيننا كلّنا وإن شاء الله أن تبقى (منوّر) الدّنيا بنجاحاتك وأعمالك”.

نذكر أنّ عمرو مصطفى، كان قد صرّح في وقت سابق، أنّه لا يمتلك زملاء في الوسط الفنّيّ واتّهم (دون ذكر أسماء)، الملحّن مدين والشّاعر تامر حسين بسرقة ألحانه وآخرهم لحن أغنية شيرين عبد الوهّاب الجديدة “ما زال عالبال”، من أغنية لحّنها لها في العام ٢٠٢٢، بعنوان “غالية علينا يا بلدنا”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

الجدير بالذّكر، أنّ عمرو مصطفى وفي خضمّ خلافاته الفنّيّة وعد جمهوره بانطلاقة فنّيّة جديدة، بعد خمس وعشرين سنة من التّلحين، مليئة بالنّجاحات والتّحدّيات والحروب. وقد أصدر فعليًّا أغنيتَين جديدتَين هما: “متسألوش” و “معرفش ينساني”.