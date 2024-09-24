"بردا وسلاما على لبنان".. درة تدعم الشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

قدمت الفنانة التونسية درة، واجب العزاء لشهداء وضحايا الشعب اللبناني، وذلك بعد الغارات الجوية الكثيفة على الجنوب اللبناني، أدت لاستشهاد المئات وإصابة أكثر من 1000 لبناني من المدنيين.

وكتبت درة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "بردًا و سلامًا على لبنان الحبيب وأهله من الجنوب إلى الشمال، خالص التعازي لأهل الشهداء والله يحمي هذا البلد الجميل وشعبه من العدوان الإسرائيلي الإرهابي، في حفظ الله ورعايته، اللهم نستودعك أهلنا في لبنان وفلسطين".

يذكر أن الفنانة درة، انتهت مؤخرًا من إخراج أول أفلامها وهو فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا" عن حياة أسرة فلسطينية من غزة، ومن المقرر أن يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية قريبًا.

ومن ناحية أخرى، تنتظر درة عرض مسلسلها "الذنب" والذي يجمعها بالنجم هاني سلامة، ومن المقرر طرحه على إحدى المنصات.

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