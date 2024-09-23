شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن المشروعات المختارة للمشاركة في النسخة السابعة من سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، المنصة المخصصة لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والتي تمتد فعالياتها ضمن الدورة السابعة من المهرجان في الفترة بين 25 إلى 31 أكتوبر 2024.

وبعد عملية اختيار متأنية قامت بها لجنة متخصصة لتقييم الأعمال المتقدمة للبرنامج، وقع اختيار سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام على 21 مشروعًا للمشاركة في فعالياته لهذا العام، بواقع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير تضم 7 مشروعات روائية طويلة و6 مشروعات وثائقية طويلة، و8 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج بينها 4 أفلام روائية طويلة و4 أفلام وثائقية طويلة.

وتروي الأعمال المختارة حكايات تمثل 13 بلدًا عربيًا، بالشراكة مع تسع دول غربية، وقد تم اختيارها من بين أكثر من 230 مشروعًا تقدم للمشاركة في البرنامج، والمنافسة على مجموعة متنوعة من جوائز الدعم المادي والخدمي.

ويقوم المخرجون والمنتجون خلال البرنامج بعرض مشروعاتهم أمام نخبة من المنتجين والمؤسسات المانحة وشركات التوزيع ووكلاء المبيعات ومبرمجي المهرجانات للحصول على استشارتهم الفنية والاستفادة من آرائهم وخبراتهم. إضافة إلى ذلك، تُعقد لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد التطوير بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي، حيث تتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

وعلق عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على منصة الجونة لدعم إنتاج الأفلام سيني جونة قائلًا: إن العدد الضخم من المشروعات التي تقدمت للمشاركة في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام هذا العام، والتنوع الواضح في الدول التي أتت منها هذه المشروعات هي أمور تؤكد على المكانة المميزة والرواج الذي يحظى به البرنامج نظرًا للدور الرائد الذي يلعبه في دعم صناع السينما من مختلف أنحاء العالم العربي، ودور مهرجان الجونة في تطوير الصناعة وإيصالها إلى العالم".

كذلك علق أحمد شوقي، مدير سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، على الاختيارات قائلًا: "21 مشروعًا من أصل 230 تقدمت للمشاركة يعني أنه كان علينا اختيار ما يقل عن عشرة في المئة من المتاح، وهي مهمة عسيرة لكنها ممتعة، خاصة وأننا نساهم بها في دعم أفلام تستحق ودفعها للأمام. خلال العام الحالي، تم اختيار الأفلام المشاركة في النسخ السابقة من سيني جونة لدعم الأفلام للمشاركة الرسمية في مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين ولوكارنو وتورنتو، بما يعكس قدرة المنصة منذ تأسيسها على التقاط المشروعات الأفضل في المنطقة العربية".

وتضم قائمة المشروعات التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في الدورة السابعة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، حسب الترتيب الأبجدي:

المشروعات المشاركة في مرحلة التطوير

مشروعات أفلام روائية طويلة

أرمسترونج (مصر) إخراج أيمن الأمير، إنتاج ندى رياض

أسياد الجمال والسحر (مصر) إخراج جاد شاهين، إنتاج يسري نصر الله

العساس (الجزائر) إخراج مهند لامين، إنتاج ليندا بلخيريه، منتج مشارك ميثم جبارة

قمرة (الدنمارك، فرنسا، لبنان، الأردن) إخراج ميشيل كسرواني، إنتاج تيني ميكيلسن

محاكمة ليلى (فرنسا) إخراج شارلي كوكا، إنتاج سيرين سلامي ودرة بوشوشة وكارولين ناتاف

المدينة 2008 (اليمن) إخراج يوسف الصباحي، إنتاج آلاء عامر

نركض مع الوحوش (جمهورية التشيك، لبنان) إخراج ليلى بسمة، إنتاج ناتاليا بافلون

مشروعات أفلام وثائقية طويلة:

أسطورة محمود (قطر) إخراج ميار حمدان وشيماء التميمي، إنتاج شيماء التميمي وضيا جربي.

حرامي البقرة (مصر) إخراج محمد زيدان، إنتاج مارك لطفي

ذكرني أن أنسى (السعودية) إخراج لمى جمجوم، إنتاج مريم سندي ورامي الزاير

مكان آخر (السويد) إخراج إسراء الكوجالي هاجستروم، إنتاج لارس لوفين

المنزل رقم سبعة (سوريا، قطر) إخراج راما عبدي، إنتاج هازار يازجي

ناس الكباين (مصر، قطر) إخراج هند بكر، إنتاج هند بكر وتامر نادي

الأفلام المشاركة في مراحل ما بعد الإنتاج: أفلام روائية طويلة:

اغتراب (تونس) إخراج مهدي هميلي، إنتاج مفيدة فضيلة ومهدي هميلي.

حتى بالعتمة بشوفك (لبنان، فرنسا، قطر، السعودية) إخراج نديم تابت، إنتاج جورج شقير وإيلي صهيبي

المستعمرة (مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية) إخراج محمد رشاد، إنتاج هالة لطفي، منتجون مشاركون إتيان دي ريكاور وقسمت السيد

معارضة الغريب (الجزائر، فرنسا، سويسرا) إخراج مالك بن إسماعيل، إنتاج هاشمي زرتال وفريد بريمل

أفلام وثائقية طويلة:

ابن الشوارع (فلسطين، بولندا، قطر، السعودية، لبنان) إخراج محمد المغني، إنتاج رشيد عبد الحميد وجليب لوكيانتس

الحياة بعد سهام (فرنسا) إخراج نمير عبد المسيح، إنتاج كامي لايمل

من يراقبون (بلجيكا، فرنسا، قطر) إخراج كريمة سعيدي، إنتاج جولي فرير

والدي والقذافي (الولايات المتحدة، ليبيا) إخراج جيهان، إنتاج جيهان ودافيد جوينتي ومحمد سويد

جدير بالذكر أن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي تستمر من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر بينما تبدأ أنشطة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام من 25 أكتوبروحتى 31 من نفس الشهر.