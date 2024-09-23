شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء منصور تقدم المؤتمر الصحفى لمهرجان القاهرة الدولى للمونودراما الـ 7 والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الكاتبة الصحفية شيماء منصور، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي المونودراما، برئاسة الدكتور أسامة روؤف، والذي يقام غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة عصرًا بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتقام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل على مسارح القاهرة، بمشاركة عدة عروض مصرية وعربية وأجنبية.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم مجموعة من كبار الفنانين المصريين والعرب تقديرا لإسهاماتهم الإبداعية الكبيرة في المسرح العربي، من بينهم النجمة الكبيرة نيللي، والنجم هاني رمزي، ونقيب الفنانين العراقيين الفنان جبار جودي العبودي، والفنان الفلسطيني غنام غنام.

ويهدف مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.

يشار إلى أن شيماء منصور، ممثلة وصحفية مصرية، تعمل محررة بالقسم الفني بجريدة الخليج 365، نشرت لها من قبل عدد من المقاربات النقدية في المسرح وفنون الأداء في عدد من المجلات الفنية المتخصصة من بينها "مسرحنا"، شاركت فى العديد من المهرجانات المسرحية العربية والدولية، وتولت إدارة العديد من المراكز الإعلامية، سبق أن شاركت في العديد من العروض المسرحية، وحصلت من قبل على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان الختامي للفرق والتجارب النوعية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.