كيت ميدلتون تظهر لأوّل مرّة منذ إكمال علاجها الكيميائيّ

ظهرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، علنًا للمرّة الأولى منذ إعلانها انتهاء علاجها الكيميائيّ.

وفي يوم الأحد الثّاني والعشرين من سبتمبر، حضرت الأميرة البالغة من العمر أثنين وأربعين عامًا قدّاسًا في الكنيسة في “كراثي كيرك” بالقرب من قلعة بالمورال في اسكتلندا. وكان برفقتها زوجها الأمير وليام، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة المالكة.

بدت كيت هادئة ومتماسكة، وابتسمت ابتسامة قصيرة وهي تجلس في السّيّارة التي يقودها وليام. كانت ترتدي قبّعة خضراء داكنة واسعة مزيّنة بالريّش، مع معطف بني من قماش التّرتان، بينما كان وليام يرتدي بدلة داكنة. كما شوهد الملك تشارلز والملكة كاميلا وهما يشقّان طريقهما إلى الخدمة في مركبات منفصلة.

يمثّل هذا الظّهور العلنيّ الأوّل لكيت منذ أن كشفت في وقت سابق من هذا الشّهر أنّها أكملت العلاج الكيميائيّ.

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شاركت لأوّل مرّة تشخيص إصابتها بالسّرطان في شهر آذار/مارس الفائت. وفي رسالة فيديو عاطفيّة نُشرت في التاسع من سبتمبر، أبلغت الجمهور بتقدّم علاجها. وفي السّابع عشر من سبتمبر، أكّدت التّقارير أنّ كيت قد استأنفت بالفعل بعض مسؤوليّاتها.