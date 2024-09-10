“أعيش فترة حداد”.. سيلينا غوميز تعلن عدم قدرتها على الإنجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي أُعلن فيه عن أنها أصبحت مليارديرة، أثارت النجمة سيلينا غوميز ضجة كبيرة بصراحتها في الحديث عن حالتها الصحية التي تمنعها من أن تصبح أمّاً.

وأكدت غوميز في حديث لمجلة “فانيتي فير” أنها غير قادرة على الحمل، حيث قالت بصراحة: “لم أقل هذا من قبل، لكنني للأسف لا أستطيع الحمل والإنجاب. لدي الكثير من المشاكل الطبية التي قد تعرّض حياتي وحياة الجنين للخطر. كان ذلك شيئاً صعباً عليّ وأعيش فترة حداد عليه”.

وأضافت المغنية البالغة من العمر 32 عاماً: “أنا في مكان أفضل بكثير الآن. أجد نعمة في وجود أشخاص رائعين مستعدّين للتبني أو الحمل البديل، وهي خيارات مهمة بالنسبة إليّ”.

وتابعت: “هذه التجربة جعلتني ممتنة للخيارات الأخرى للنساء اللواتي يتُقن لأن يصبحن أمهات، وأنا واحدة منهنّ. بتّ متحمسة لتلك الرحلة التي ستكون مختلفة قليلاً لناحية الحمل. وهذا الأمر لا يهمّني ولا يؤثر فيّ، ففي النهاية ستكون طفلتي أو طفلي”.

وبالتزامن مع اعترافاتها الصريحة، كشف تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن سيلينا غوميز أصبحت مليارديرة، إذ تُقدّر ثروتها بنحو 1.3 مليار دولار، والفضل في ذلك لا يعود لكونها فنانة شهيرة فقط، بل أيضاً إلى شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها، حيث جمعت المغنية الشابة ثروتها من الموسيقى والتمثيل والأعمال التجارية المتنوعة، التي منحتها مئات الملايين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.