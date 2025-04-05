شكرا لقرائتكم خبر عن المسوري يكشف: هذا ما تقدمه عمان في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المحامي اليمني محمد المسوري إن سلطنة عمان تقدم دعمًا لما وصفه بـ"معسكرات المرتزقة" في اليمن، متسائلًا: "فكيف لا يشكرها المرتزقة؟!".
وأشار المسوري أن أحد هذه المعسكرات الكبيرة يقع في محافظة المهرة، تحت قيادة المرتزق علي الحريزي، واصفًا إياه بأنه "مليئ بالعناصر الإرهابية من الحوثيين والمحور الإيراني من عدة دول".
وأضاف المسوري أن هذا المعسكر يمثل "وكرًا لحماية عمليات التهريب لصالح الحوثيين، ولخدمة مصالح محور الشر ضد اليمن والمنطقة"، متهمًا السلطنة بدعم هذه الأنشطة التي تهدد أمن اليمن واستقرار المنطقة.
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