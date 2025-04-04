شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن رفع دعمها عن الحو ثيين(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة تلغراف عن مسؤول إيراني بأن طهران تقرر وقف دعمها للحوثيين لتجنب الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وتأمر عسكرييها بمغادرة اليمن. واكدت الصحيفة البريطانية نقلا عن المسؤول الإيراني، بأن ذلك التوجه يأتي في إطار إعادة تقييم إيران لوكلائها في المنطقة.وفق قناة سكاي نيوز عربية.



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