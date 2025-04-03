الاعلامي البحريني محمد العرب يفجرها:قيادات الحو ثيين لايستخدمون واتساب خوفا من هذا الامر

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عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي البحريني محمد العرب:القيادات الحوثية لا يستخدمون الواتساب ولا تويتر ولا فيسبوك ، ما تروهم هنا وهناك هي لجان ذباب الكتروني تدار من بلد عربي محتل إيرانياً…؟



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