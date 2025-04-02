هجوم مسلح يُنهي حياة شاب يمني مغترب في امريكا .. وتحذيرات مهمة للجالية اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - �قي الشاب اليمني مروان أحمد محمد عياش مصرعه في مدينة بافلو بولاية نيويورك بعد تعرضه لهجوم مسلح نفذته عصابة إجرامية، في حادثة أثارت قلق أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة. ووفقًا لبيان صادر عن شرطة مدينة بافلو، فقد كان الضحية يستقل سيارة برفقة شخص آخر من جنسية أفريقية عندما تعرضا لإطلاق نار من قبل مسلحين، ما أدى إلى وفاة مروان على الفور، بينما نُقل الشخص الآخر إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا تأتي هذه الجريمة بعد أقل من أسبوع من حادثة مشابهة استهدفت شابًا يمنيًا آخر، حيث تعرض علي حسين الشعيبي لهجوم مسلح داخل محله التجاري في مدينة روشستر بالولاية نفسها. ويثير تكرار هذه الاعتداءات المخاوف لدى أفراد الجالية اليمنية بشأن تصاعد العنف الذي يهدد أمنهم واستقرارهموطالب ناشطون يمنيون في الولايات المتحدة السلطات الأمنية بتكثيف جهودها لحماية الجالية وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وسط مطالبات بتحقيق موسع للكشف عن ملابسات الحادثتين ومن يقف وراءهما. واكدت الجهات المختصة على الجالية اليمنية ضرورة اتباع اجراءات الأمن والسلامة والحفاظ على النفس وعدم المخاطرة بفتح المحلات في الليل واوقات الخطر

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