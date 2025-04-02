شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالإنتقالي: صور العيد أوضحت هذا الأمر ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق القيادي بالمجلس الانتقالي وضاح بن عطية على صور العيد المتداولة لحضور عدد كبير من الأهالي بمدينة عدن إلى متنزهات المدينة . وقال بن عطية : صور العيد من عدن توضح كذب كل الحملات الإعلامية التي حاولت أن تنال من سمعة هذه المدينة العظيمة ..

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