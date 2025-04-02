شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان تحولت إلى قضية سياسية لمحاولة الطعن في السعودية...محلل سياسي يعلق على قضية رؤية هلال العيد "فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علق المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي على قضية رؤية هلال العيد، مؤكدا على صحة رؤية السعودية".
وقال الشليمي في مقطع فيديو :"نشكر الناس اللي تحملوا الضغط الإعلامي، نشكر أهل تمير ومرصدهم، وأهل سدير ومرصدهم، أنتم بردتونا".
وأضاف:" قضية شرعية فيها رؤية هلال، شافوه السعوديين قالوا لك لا، هو صحيح فلكيا الهلال موجود، لكن الفلكيين والحسابات الفلكية تقولك هو موجود لكن لا ينشاف".
وتابع :"انقلبت من قضية رؤية هلال إلى قضية سياسية للطعن في المملكة العربية السعودية، والطعن في الأشخاص وشهاداتهم، ويشاء الله أن يطلع الهلال يوم العيد".
وأكمل:" أنا أقترح أن تكون الرؤيا للمملكة العربية السعودية، وهذا العيد كان فيه اختلاف كبير وأثبت صحة المراصد السعودية".
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