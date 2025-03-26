شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مرتبات عدة أشهر لهؤلاء (سار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن آخر تطورات صرف المرتبات لعدد من القطاعات الحكومية في عدة محافظات واكدت المصادر عن صرف رواتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024 لموظفي "وزارة الكهرباء في ‎الضالع و ‎لودر بـ ‎أبين" واوضحت المصادر عن صرف رواتب يوليو وأغسطس لوزارة الكهرباء بـ ‎حكومة_عدن (نازحي الديوان)، وكذا صرف راتب شهر مارس 2025 لموظفي مكاتب ‎عدن "المالية - الأشغال - التعليم الفني"، ومكاتب أبين "التربية - التخطيط

موضحاً ان عملية الصرف تتم عبر شبكة عدن حوالة التابعة لبنك عدن الإسلامي

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