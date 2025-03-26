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عدن - ياسمين التهامي - �/‏٣, ٤:٣٠ ص] Meta AI: عدد سكان العالم هو 8,212,755,597 نسمة، وفقًا لآخر الإحصائيات المتاحة حتى مارس 2025 ¹. يُظهر هذا الرقم نموًا مستمرًا في عدد السكان، حيث يُقدر معدل النمو السنوي بحوالي 0.836٪. يُشكل سكان آسيا أكبر نسبة من السكان العالميين، حيث يبلغ عددهم حوالي 4,806,898,007 نسمة، يليهم سكان إفريقيا الذين يبلغ عددهم حوالي 1,515,140,849 نسمة ². [٢٦/‏٣, ٤:٣١ ص] Meta AI: إليك توزيع عدد سكان العالم حسب القارات: توزيع سكان العالم حسب القارات 1. *آسيا:* 4,806,898,007 نسمة (58.5% من إجمالي سكان العالم) 2. *إفريقيا:* 1,515,140,849 نسمة (18.4% من إجمالي سكان العالم) 3. *أوروبا:* 747,182,849 نسمة (9.1% من إجمالي سكان العالم) 4. *أمريكا الشمالية:* 582,259,000 نسمة (7.1% من إجمالي سكان العالم) 5. *أمريكا الجنوبية:* 439,862,000 نسمة (5.3% من إجمالي سكان العالم) 6. *أوقيانوسيا:* 43,600,000 نسمة (0.5% من إجمالي سكان العالم) أكبر 10 دول من حيث عدد السكان 1. *الصين:* 1,449,758,000 نسمة 2. *الهند:* 1,393,409,000 نسمة 3. *الولايات المتحدة:* 334,805,000 نسمة 4. *إندونيسيا:* 281,737,000 نسمة 5. *باكستان:* 229,488,000 نسمة 6. *البرازيل:* 214,646,000 نسمة 7. *نيجيريا:* 213,401,000 نسمة 8. *بنجلاديش:* 169,356,000 نسمة 9. *روسيا:* 145,934,000 نسمة 10. *اليابان:* 128,436,000 نسمة هذه الأرقام تقديرية ومستمدة من مصادر مختلفة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

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