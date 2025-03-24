شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي كويتي يكشف ردة فعل الرئيس اليمني الأسبق بعدما سكب "المشروب"على ملابسه "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحفي كويتي، تفاصيل موقف طريف له مع الرئيس اليمني الأسبق، سالم رُبَيِّع علي، المعروف باسم "سالمين".

وقال الصحفي الكويتي وعضو الحركة التقدمية أحمد الديين، خلال ظهوره في برنامج "الليوان"، متحدثًا عن رئيس الشطر الجنوبي من اليمن سابقًا، سالم رُبيّع علي: "التقيت فيه في يوليو عام 1971، وذهبت وقتها كصحفي ودخلت وسلمت عليه".

وأضاف: "أحضروا لنا مشروب غازي وكوبين من الثلج، وقام الرئيس بسكب المشروب لي".

وتابع: "لكن أنا معروف أني لست جيدا في السكب، فسكبت المشروب على بنطلون الرئيس وشعرت بالحرج، لكن ما وعيت عليه إلا وأخرج مسدسا من جيبه".

وأضاف: "لكن لاحظت بعدها أنه يريد أن يخرج المنديل من جيبه لينظف المشروب".