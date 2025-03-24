شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...طبيب يكشف أسباب ارتفاع هرمون الحليب لدى الرجال ويوضح أعراضه وطرق العلاج "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن أسباب ارتفاع هرمون الحليب (البرولاكتين) لدى الرجال، مشيرًا إلى الأعراض المصاحبة وطرق العلاج المتاحة.

وأوضح الشهري، في مقطع فيديو، أن ارتفاع هرمون الحليب قد يؤدي إلى التثدي وإفرازات من الثدي، وانخفاض كثافة العظام، وضعف الانتصاب.

وأشار إلى أن أبرز أسباب ارتفاع البرولاكتين تتمثل في اضطرابات الغدة النخامية، وكسل الغدة الدرقية، والإصابات في عظام الصدر، بالإضافة إلى تناول بعض أدوية الحموضة. كما قد يرتبط بوجود أمراض مزمنة مثل الفشل الكبدي والكلوي.

وأكد أن التشخيص يتم عبر طبيب الغدد الصماء، فيما يعتمد العلاج على طبيعة الحالة، حيث قد يكون باستخدام الأدوية أو التدخل الجراحي أو العلاج الإشعاعي، مؤكدًا أن معظم الحالات تستجيب للعلاج بفعالية ويُشفى المريض.