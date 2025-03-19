شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الغارات الأمريكية التي استهدفت اليمن خلال الساعات الماصية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية محلية، تفاصيل الغارات التي شنتها المقاتلات الأمريكية، في اليمن، خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت المصادر إن الطائرات الحربية الأميركية استهدفت ليل الثلاثاء - الأربعاء، كلاً من محافظتي صعدة وحجة، شمال غربي البلاد. واستهدفت الغارات الأميركية منطقة "طخية" في مديرية مجز بمحافظة صعدة، شمالي اليمن، والتي تعد المعقل الرئيس للمليشيات الحوثية. كما شن الطيران الأميركي، فجر اليوم الأربعاء، أربع غارات على منطقة العصايد في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة. كما شنت الطائرات الأمريكية غارات أخرى على منطقة بحيص في مديرية ميدي بمحافظة حجة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، بينما استهدفت غارات أخرى محافظة الحديدة الساحلية. وجاءت الغارات عقب إعلان مليشيا الحوثي استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس ترومان) في البحر الأحمر.

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