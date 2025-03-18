شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تطلق صاروخ باتجاه اسرائيل وتل ابيب تكشف مصيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ في عدة مناطق لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من #اليمن وقالت القناة 12 الإسرائيلية: منظومات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلق من #اليمن وقال الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من #اليمن واضاف: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من #اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل

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