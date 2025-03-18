شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ فادح يرتكبه الجميع.. خطوة لاتفعلها قبل طهي الكبدة بجميع أنواعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تاد العديد من ربات البيوت غسل الكبدة قبل طهيها، وعلى الرغم من أن العديد من خبراء الطهي تحدثوا عن الأضرار التي قد تلحق بالكبدة بعد غسلها، ولكن العديد من السيدات لا يتجاوزون هذه المرحلة، معتقدين أن غسيل الكبدة يخلصها من الزفارة. أضرار غسل الكبدة قبل الطهي ووفقًا لما ذكره موقع «daily mail»، توجد أضرار خطيرة، قد تلحق بالكبدة بعد غسلها بالماء، منها: قد يتسبب غسل الكبدة بالماء في فقدان بعض العناصر الغذائية المهمة التي توجد فيها، مثل الفيتامينات والمعادن. عند غسل الكبدة، قد تنتقل الجراثيم من سطح الكبدة إلى مناطق أخرى في المطبخ، وبالتالي يزيد من خطر التلوث البيولوجي. يمكن أن يؤدي غسل الكبدة بالماء الساخن إلى تفتتها وتغيير نسيجها، وبالتالي يؤثر على قوامها وطعمها عند الطهي. قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات هضمية بعد تناول الكبدة المغسولة بشكل غير صحيح، مثل آلام البطن أو الغثيان. حيل للتخلص من زفارة الكبدة لكي تتخلص من زفارة الكبدة، قم باتباع بعض الحيل البسيطة التي تساعد في تنظيفها وتحضيرها: الخل الأبيض: قومي بنقع الكبدة في ماء مضاف إليه كمية من الخل الأبيض لمدة 10-15 دقيقة، يساهم الخل في التخلص من الزفارة وتنظيف الكبدة. عصير الليمون: بعد تقطيع الكبدة، قومي بوضعها في وعاء وأضيفي عصير الليمون والملح، ومن ثم افركي الكبدة واتركيها لبضع دقائق قبل شطفها بالماء البارد. الحليب: قومي بنقع الكبدة في الحليب لمدة ساعة، يساهم اللبن في امتصاص الروائح غير المرغوبة ويجعل الكبدة أكثر طراوة. الدقيق: بعد غسل الكبدة، قومي بترك الدقيق واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيها بالماء البارد للتخلص من الدقيق والزفارة معًا. الملح والكمون: قومي بوضع الكبدة في مصفاة ورشي عليها الملح والكمون، واتركيها لبضع دقائق قبل شطفها بالماء الباردـ، حيث يعمل الكمون على التخلص من الروائح الكريهة ويضيف نكهة مميزة للكبدة.

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