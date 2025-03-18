شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك هتروح في داهيه بسببه".. خبير يحذر منا تناول هذا النوع من المكسرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مكسرات تعتبر وجبة خفيفة مثالية لمحبي الأطعمة الصحية، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البروتينات والدهون الصحية، ولكن هل فكرت يومًا أن بعض أنواع المكسرات قد تسبب أضرارًا خطيرة إذا تم تناولها بطريقة خاطئة؟ في هذا المقال، سنكشف لك مخاطر أحد أشهر أنواع المكسرات التي قد تؤثر على صحتك سلبًا إذا لم تحذر منها. الجوز: فوائده كبيرة لكن خطره أكبر عند الإهمال يعرف الجوز بفوائده العديدة، حيث يحتوي على دهون غير مشبعة، وفيتامينات أساسية مثل فيتامين C، والكالسيوم، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في احتوائه على مادة العفص، وهي مركب طبيعي قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا لم يتم نقع الجوز جيدًا قبل تناوله. بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المكسرات يجب أن يتجنبوه تمامًا حتى لا يتعرضوا لمضاعفات صحية.

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