شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 2 - 2025 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضيف ملاعب العالم اليوم السبت 22 - 2 - 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة آرسنال ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي ، فضلا عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك فى الدوري إيفرتون X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 بورنموث X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 آرسنال X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 فولهام X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 إبسويتش تاون X توتنهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 ساوثهامتون X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3 أستون فيلا X تشيلسي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ديبورتيفو ألافيس X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 رايو فاليكانو X فياريال – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3 فالنسيا X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 لاس بالماس X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة بارما X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD فينيزيا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD تورينو X ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD انتر ميلان X جنوى – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة فولفسبورج X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا ماينز 05 X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرا بوروسيا مونشنجلادباخ X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا هولشتاين كيل X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5 بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة ليل X موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4 سانت إيتيان X أنجيه – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2 أوكسير X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة الخلود X الوحدة – الساعة 3 عصرا على قناة SSC2 HD التعاون X الشباب – الساعة 4 عصرا على قناة SSC1 HD الاتحاد X الهلال – الساعة 8:15 مساء على قناة SSC1 HD مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة الغرافة X قطر – الساعة 3:45 عصرا على قناة الكأس القطرية 1 الشمال X الخور – الساعة 3:45 عصرا على قناة الكأس القطرية 2 السد X الدحيل – الساعة 6 مساء على قناة الكأس القطرية 1 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة المصري البورسعيدي X الإسماعيلي – الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport الجونة X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا الأهلي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

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