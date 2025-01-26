شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تعز تعلن "ضبط مشعوذ" يستغل النساء جنسيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لت شرطة مدينة تعز وسط اليمن، يوم الأحد، إنها ألقت القبض على مشعوذ يستغل النساء جنسيا تحت مبرر العلاج من السحر. وقالت الشرطة في بيان: تمكنت قوات الأمن الاسبوع الماضي من ضبط مشعوذاً يقوم باستدراج نساء واستغلالهن جنسياً تحت مبرر علاج السحر والعين بالقرآن والاعشاب، قادًما من صنعاء لعلاج إحدى المريضات كما يزعم. وأضافت: وبحسب التحقيقات الأولية اتضح أن المدعو(و.ح.ع)، لديه مركز باسم دار الرقية الشرعية بذهبان (محافظة صنعاء المحتلة – مديرية بني الحارث)، يمارس من خلاله نشاطه المشبوه دون أي ترخيص أو رقابة من الجهات المعنية، منذ العام ٢٠١٤م، كما يعمل مدرساً في جامعة عمران كلية التجارة، منذ العام ٢٠١١م. وبحسب الاعترافات والمراسلات التي عثر عليها فإنه يقوم من خلال مركزه باستقبال حالات لمعالجتهن من السحر والعين والمس، ثم يقوم بمراسلة الضحايا والايقاع بهن من خلال رسائل فاضحة، كما اعترف بزواجه الثانية بعد أن قدموا بها أهلها لاستشارته أن كان بها سحر، فساعدها على الطلاق من زوجها وتزوج بها، وقد أوقع عدة ضحايا من محافظات مختلفة. ويتم استكمال ملف القضية لاحالته إلى جهة الاخت

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تعز تعلن "ضبط مشعوذ" يستغل النساء جنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.