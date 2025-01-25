شكرا لقرائتكم خبر عن لإجباره على معاشرتها...ممرضة تطعن شابًا أمام المارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة الوراق بمصر جريمة دفاع عن الشرف، حيث قامت ممرضة شابة مصرية بطعن شاب بسكين في الشارع أمام أعين المارة بعد أن قام بابتزازها.

وأظهرت التحريات أن المجني عليه استدرج المتهمة إلى منزله وأجبرها على معاشرته كرهًا، ثم بدأ في تهديدها بفضح الأمر وإجبارها على الاستمرار في العلاقة غير المشروعة.



وأمام هذا التهديد المتكرر، استغلت الفتاة فرصة مواجهته وأقدمت على طعنه بسكين دفاعًا عن شرفها.

وتم ضبط المتهمة وتحريز أداة الجريمة، بينما نُقل الجثمان وقررت جهات التحقيق التحفظ على المتهمة لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.