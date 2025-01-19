شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي وفد منظمة CMI للسلام لبحث التعاون المشترك. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



التقت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، بوفد من منظمة CMI للسلام السيد/ يسار القطارنة، مستشار المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، والسيدة /جوليا بيكهارت مديرة البرامج لشؤون اليمن اليوم الأحد وذلك في العاصمة المؤقتة عدن



ناقش اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، حيث استعرضت الدكتورة شفيقة سعيد أهداف ومهام اللجنة الوطنية للمرأة كجهة حكومية معنية بقضايا المرأة اليمنية بالإضافة إلى أهم الانجازات التي حققتها اللجنة والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة.



وتطرق اللقاء سبل التعاون المشترك بين المنظمة واللجنة، وركز على أهمية مواجهة العنف السياسي ضد المرأة وتمكينها سياسيا والدفع بها لمواقع صنع القرار.

يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون المشترك وتضافر الجهود من أجل تحقيق التمكين السياسي للمرأة .