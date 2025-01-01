شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعود إلى المستشفى بعد المساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى المستشفى لمواصلة تعافيه من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا أجراها منذ يومين بعدما ذهب إلى البرلمان (الكنيست) للمساعدة في تمرير مشروع قانون مثير للانقسام.
وبعد 48 ساعة فقط من خضوعه للجراحة، ذهب نتنياهو إلى «الكنيست» لتمرير مشروع قانون يهدف إلى تنظيم كيفية توزيع الشركات للأرباح ودفع الضرائب
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