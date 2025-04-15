الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، ان "طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة"٬

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم مع ضباب على المرنفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً خاصة جنوب البلاد"٬ لافتة الى ان "طقس الخميس صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد".

واوضحت ان "طقس الجمعة صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل و جنوب البلاد كما تبقى الرياح ناشطة"٬ مضيفة ان "طقس السبت قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات ورطوبة منخفضة".