غرفة عمليات ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لضرورة تأمين الخدمات التشغيلية لإبقاء النازحين في مراكز الايواء

أوضحت غرفة عمليات وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أن "سبب عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات التشغيلية لثلاثة مراكز ايواء معتمدة من قبل الوحدة والتي تضم اكثر من ٣٥٠ نازحا من القرى الحدودية التي دمر العدو الاسرائيلي منازلهم، يعود لتوقف الجمعيات والمنظمات الدولية عن تقديم المساعدات التشغيلية لا سيما تأمين مادة المازوت وصيانة المولدات الكهربائية المعطلة".

وناشدت غرفة العمليات "الجمعيات والمنظمات الدولية ضرورة تأمين الخدمات التشغيلية التي تمكن النازحين من البقاء في مراكز الايواء" .