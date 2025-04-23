شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأنفاق: نسبة تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع 65% والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن إجمالي نسبة تنفيذ الخط الأول من القطار السريع بلغت 65%، وهو خط (السخنة – العلمين – مطروح) الذي يبلغ طوله 660 كيلو مترا، ويشتمل على 21 محطة (13 محطة قطار سريع، و 8 محطات إقليمية)، بالإضافة إلى مركزا للتحكم والسيطرة.

وأضاف جويلي، خلال المؤتمر الصحفي بمحطة العاصمة الإدارية للقطار السريع، أن نسبة تنفيذ أعمال الجسور بلغت 80%، والأعمال الصناعية 57%، والأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية للمحطات 50%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكة 20%، ونسبة تنفيذ الأنظمة 14.7%، كما بلغت نسبة تصنيع الوحدات 40%.

وتابع أنه يتم تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة مثل كباري (الاوتوستراد - جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعي - سوميد).

وأشار رئيس الهيئة إلى تنفيذ الورشة الرئيسية للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة، والتي تعمل تعمل الخطين الأول والثاني بمساحة ٥٧٨ فدانا، والتي تضم ٣٩ مبنى (٢١مبنى يتم تنفيذها حاليا + ١٨ مساحة احتياطية للتوسعات المستقبلية) ومنها مبني ورشة العمرة الجسيمة وأيضا ورش الفحص والفرز وأيضا مناطق انتظار القطارات وغيرها .