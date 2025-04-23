شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسيدات الصالات يختتم تدريباته لمواجهة أنجولا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطني لسيدات الصالات، مرانه الأخير اليوم الأربعاء بالرباط استعدادًا لمباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، المقرر لها غدا الخميس في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى لمنافسات أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب.

ووصلت الأحد الماضي بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

تضم البعثة نادر رشاد مديرًا فنيًا، وأيمن راغب مدربًا لحراس المرمى، وسونيا عبدالغنى إدارية، وإيمان محمود طبيبة، وحنان حامد أخصائي تدليك، وأحمد حسن مسئول مهمات، و14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

يخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، بينما يلتقي المنتخب أمام غينيا في الجولة الثانية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته ضمن منافسات المجموعة الثانية.