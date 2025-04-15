اتصل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده بقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، وطلب منه فتح تحقيق بما تضمنه الفيديو الذي نشره الناشط البيئي فؤاد سمعان فريجي ويوثّق فيه تلوّن مياه نهر البردوني بالأسود، وإفادته بالتفاصيل ليبنى على الشيء مقتضاه.

كانت هذه تفاصيل خبر ابوجوده طلب من قائد منطقة البقاع في قوى الامن فتح تحقيق في موضوع تلوّن مياه البردوني بالأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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