الخازن استقبل افرام في اطار التحضير لانتخابات بلدية جونيه واكدا التفاهم التام على مستقبل المدينة والعناوين الأساسية

استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، النائب نعمة افرام، وذلك في إطار التحضير للإنتخابات البلدية في جونية.

وعقب اللقاء، أكد النائب افرام أنّ الاجتماع كان مميزا في هذا البيت العريق وكما تعلمون نحن نعمل منذ فترة أنا والشيخ فريد لهذه اللحظة التي تعتبر مهمة جدا لجونية وكسروان". واعتبر أن ما حصل اليوم هو لحظة اتفاق كبير لبلدية جونية، مشيرا إلى أنها من العلامات الفارقة ولقد انتظرنا طويلة لحظة من هذا النوع التي تمثل التعافي وعودة المياه إلى مجاريها. أضاف: "من غير الطبيعي ان لا تكون الامور إلا كذلك واليوم هناك ائتلاف كبير يجمع القوات اللبنانية والشيخ منصور البون والكتائب اللبنانية والشيخ فريد هيكل الخازن ونحن مع بعضنا سنعمل للانماء والإنتاجية".

واوضح "إن جونية تريد اليوم أن تستقطب رؤوس أموال ومشاريع لذلك كان هذا اللقاء اليوم تاريخيا، وهذه العائلة العريقة اليوم هي إلى جانب بعضها وسط ائتلاف كبير، لذلك كان من المهم أن نزفّ هذا الخبر من منزل الشيخ فريد هيكل الخازن".

من جهته، شكر الخازن النائب افرام على هذه الزيارة، مشددًا على المحبة والانفتاح التي أبداها افرام لناحية التعاطي مع ملف الانتخابات البلدية في جونيه. وقال: "اجتماعنا أتى بعد فترة من التحضير، وهو اجتماع مهم لناحيه تقييم وضع جونية والمشاريع الانمائية التي تحتاجها المدينة، فجونيه حُرمت من الإنماء ومن البنى التحتية، فالسلطة المركزية لم تعطِ أي اهتمام لذلك ومن ومن المؤسف ان نرى هذه اللامبالاة". تابع: "توصلنا الى تفاهم تام على العناوين الكبيرة والمجموعة التي تتكوّن منها اللائحة من رئيس للبلدية الى نائب للرئيس والاعضاء، هي مجموعة شبابية متماسكة، وسنكون يدا بيد لتحقيق الأهداف الإنمائية للمدينة.

واضاف الخازن ان "التفاهمات لا تضم كل القوى السياسية وان كنا نتمنى ذلك، ونحن نمد يدنا لكل الفرقاء سواء داخل الائتلاف أو خارجه من أجل العمل على مشروع واحد وهو إنماء جونيه وإبعاد سرطان ال​سياسة​ عنها جونية لأن الإنماء يتطلب تشابك الايادي بين المجتمع المدني وعائلات جونية والقوى السياسية".