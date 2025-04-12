شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أعمال العنف.. إعلان حالة الطوارئ في 7 مقاطعات بالإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

زيادة معدلات العنف

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإكوادور حالة الطوارئ السبت عشية الانتخابات الرئاسية في سبعة من مقاطعاتها الـ24، وكذلك في العاصمة كيتو والسجون لمواجهة تزايد أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.يخوض الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته دانييل نوبوا ومنافسته اليسارية لويزا غونزاليس الأحد في الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي في هذه الدولة الواقعة في جبال الأنديز والتي تحارب عصابات تهريب المخدرات.وجرى إعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في كيتو وفي سجون البلاد ومقاطعات غواياس على ساحل المحيط الهادئ - وعاصمتها غواياكيل هي إحدى المدن الأكثر تأثرا بأعمال العنف - لوس ريوس ومانابي وسانتا إيلينا وإل أورو.كما تأثرت مقاطعتا أوريانا وسوكومبيوس في الأمازون ومدينة التعدين كاميلو بونس إنريكيز.ويعلق هذا الإجراء قوانين تحمي حرمة المنزل والمراسلات وحرية التجمع، ويفرض حظرا ليليا للتجول في عدة بلديات، كما يسمح بنشر الجيش على الطرق العامة.وفرض الرئيس نوبوا الذي يتولى السلطة منذ نوفمبر 2023، حالة الطوارئ في مواجهة "زيادة معدلات العنف وارتكاب الجرائم والأعمال غير القانونية من قبل الجماعات المسلحة المنظمة" بحسب المرسوم.وفي هذا البلد الواقع بين كولومبيا والبيرو، ارتفع معدل جرائم القتل من ستة لكل 100 ألف نسمة عام 2018 إلى 38 عام 2024، وسجل رقما قياسيا بلغ 47 عام 2023. وكانت بداية عام 2025 الأكثر دموية منذ نشر البيانات مع أكثر من 1500 جريمة قتل في يناير وفبراير.