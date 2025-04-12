النشرة: اندلاع حريق في مكب المدينة الصناعية في صيدا حيث ارتفعت سحب الدخان السوداء

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن اندلاع حريق في مكب المدينة الصناعية حيث ارتفعت سحب الدخان السوداء في سماء المدينة وهرعت سيارات لاطفاء لاخماده قبل امتداده

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