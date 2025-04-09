نتانياهو يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في القدس

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" جون راتكليف في القدس، وفق ما أفاد بيان لمكتب نتانياهو.
وأورد البيان أن “رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التقى مساء الأربعاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف في حضور رئيس الموساد ديفيد برنيع”، قبل أيام من مباحثات مقررة بين واشنطن وطهران وفي ظل محاولات مستمرة لإحياء وقف إطلاق النار في غزة.
وعاد نتانياهو من واشنطن صباح الأربعاء عقب اجتماع في البيت الأبيض حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت المقبل.
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