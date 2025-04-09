شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يصل مطار شرم الشيخ الدولى عائدا من أوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، والوفد المرافق له، مطار شرم الشيخ الدولي اليوم في طريق عودتهم من العاصمة الأوزبكية طشقند بعد المشاركة في الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت في الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري.

وضم الوفد المصري 15 عضوا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث شهدت هذه الدورة لقاءات ومناقشات بين برلمانيين من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعاون البرلماني الدولي وتبادل الخبرات حول القضايا العالمية ذات الأولوية.

وكان في استقباله سكرتير عام المحافظة نيابة عن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وعدد من اعضاء مجلس النواب عن جنوب سيناء ومدير مطار شرم الشيخ الدولى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شكره وتقديره لمحافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في رحلتى السفر والعودة، مشيدا بالتطور الهائل للمقاصد السياحية في جنوب سيناء، والتي تلقى اشادات دولية في كافة بلدان العالم باعتبارها واحدة من أجمل الوجهات السياحية العالمية، مما جعلها تتبوأ مكانتها المتقدمة على الخريطة السياحية الدولية، خاصة بعد استضافتها العديد من المؤتمرات الدولية الكبرى التي عكست قدرتها الفائقة على تنظيم الفعاليات العالمية بكفاءة واحترافية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية مشاركة مصر في هذه الدورة مما يعكس مكانتها السياسية وقدرتها على التأثير في صناعة القرار العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب في دعم قضايا التنمية المستدامة والتعاون الدولي.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء كان على رأس قائمة مودعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، والوفد المرافق له، أثناء سفرهم الأسبوع الماضى من مطار شرم الشيخ الدولي في طريقهم الى دولة اوزباكستان.